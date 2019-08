Koalīcijas partijas cer uz konstruktīvu sadarbību budžeta veidošanā

Viņš skaidroja, ka tas nozīmē, ka partijas mēģinās izvairīties no nevajadzīgas dinamikas, kad kāds no valdību veidojošajiem spēkiem mēģina "dabūt" savu solījumu izpildi it kā uz citu partneru rēķina. Vaicāts, vai ar šo piebildi domā kādu konkrētu partiju, Zakatistovs atbildēja noliedzoši.