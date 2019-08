Latvijas Universitātes pētnieki devušies uz Svalbāras arhipelāgu pētīt ledājus

Pētnieks K. Lamsters stāsta, ka zinātnieki no Polijas Svalbārā pētījumus veic jau 20 gadus, bet līdz šim nav ieguvuši informāciju par ledāju biezumu un iekšējo struktūru, tāpēc grupa no Latvijas apņēmušies to precīzi izmērīt ar savu kompetenču palīdzību. Pielietojot tādas ģeofizikālās pētījumu metodes kā radiolokāciju un mikroseismiku, zinātnieki veiks mērījumus, lai noskaidrotu ledus biezumu, termālo struktūru un zemledāja/iekšledāja noteces tīkla attīstību. Ar bezpilota gaisa kuģu un ģeoradara palīdzību tiks izveidoti zemledāja un ledāja virsmas trīsdimensionāli modeļi, kas ļaus izprast gan ledāju dinamiku pagātnē, gan prognozēt nākotnes tendences. Pētnieki plāno izpētīt, kāds ir mehānisko un elektromagnētisko īpašību sadalījums šajos ledājos. No tā varēs izdarīt secinājumus par to termālo uzbūvi un gultni. Veicot šos pētījums, zinātnieki arī spēs paredzēt, kā ledāji nākotnē reaģēs uz klimata pārmaiņām.