Kalvis Torgāns no studenta līdz profesoram: 62 gadi Latvijas Universitātē

Universitātē ierados 1957. gada septembrī, kad kļuvu par Ekonomikas un juridiskās fakultātes tiesību zinātņu nodaļas (tagad Juridiskās fakultātes) studentu. Kā saprotat, tas bija padomju laiks, un studijas notika padomju stilā. Pēc piecu gadu studijām jauno speciālistu valsts sadales komisija 1962. gadā nolēma manu dzīvi saistīt ar Universitāti. Tātad vairāk nekā pusi no LU 100 gadiem esmu Universitātes sastāvdaļa. Pakāpeniska virzība no asistenta amata uz aspiranta statusu un tad augstāk līdz profesoram. Esmu divas reizes pabijis arī dekāna amata ne jau vieglos pienākumos.

Ja mēģinātu raksturot studentu kvalitātes, tad jāsaka, ka mainās abos virzienos. No vienas puses, nemitīgi pieaug dažādās specialitātēs apgūstamo zināšanu apjoms, un tas prasa lielāku darbu. No otras puses, mūsdienu students ir tā saradis ar datoru un mobilo telefonu, ka runā un raksta īsos teikumos pat tad, kad no viņa gaida plašāku apcerējumu vai izvērstu kādas problēmas izklāstu. Garumzīmes, gramatika un glīts rokraksts arī nav studentu stiprā puse. Protams, iespējas ātri apzināt esošo literatūru un atrast jau izpētīto ir jāizmanto, un to pasniedzēji cenšas veicināt. Taču meklējumus grāmatās vai juristiem – likumos bieži vien aizstāj ieskatīšanās Google vai kāda jau gatava risinājuma izkopēšana. Līdz ar to jāsaka, ka centības ziņā vērojams kritums, nenoliedzot, ka ir nedaudz patiešām izcili centīgi studenti.