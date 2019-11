IUB liedz turpināt konkursu par reģionālajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem

Lēmumā teikts, ka Autotransporta direkcijai jāatceļ konkursa nolikuma punkts "Maksājumi par autobusu iebraukšanu autoostās", kā arī Tehniskās specifikācijas punkta prasība pretendentam nodrošināt iespēju personām ar invaliditāti pasūtīt pielāgoto autobusu 24 stundas pirms brauciena. Turklāt Autotransporta direkcijai ir uzdots konkursa nolikumā ietvert pēc iespējas izsmeļošāku informāciju par faktisko pasažieru plūsmu katrā no reisiem.

Jau ziņots, ka Autotransporta direkcija vasarā izsludināja iepirkumu "Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā". Vairāki pārvadātāji iesniedza IUB par to sūdzības.

Divas sūdzības par šo iepirkumu iesniedza kompānija SIA "Sabiedriskais autobuss", vienu sūdzību iesniedza SIA "Dobeles autobusu parks" un SIA "Jelgavas autobusu parks", bet ceturto sūdzību iesniedza "Dobeles autobusu parks" un "Jelgavas autobusu parks" kopā ar SIA "Tukuma auto", AS "Cata", SIA "VTU Valmiera", SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Daugavpils autobusu parks", AS "Nordeka" un AS "Talsu autotransports".