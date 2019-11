Federācija rosina mazajām elektrostacijām saglabāt pašreizējo atbalstu

"Ja mēs to neizpildām, Eiropas Komisija (EK) var vērsties pret mums Eiropas tiesā," teica Viļuma. Turklāt Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns pēc EK rekomendācijām paredz nākamajā periodā līdz 2030.gadam sasniegt 50% vai pat 53% AER īpatsvaru enerģijas galapatēriņā.

"Mūsu bažas ir par to, ka, pieņemot pašreiz izskatīšanā esošos Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumus, lielākā daļa staciju vienkārši neredzēs sev nekādu ekonomisku pamatojumu turpināt darbu, kas nozīmēs, ka mums samazināsies no AER saražotās elektroenerģijas proporcija," teica Irbe.

Viens no risinājumiem, kas ļautu gan samazināt obligātā iepirkuma sniegto atbalstu, gan saglabātu no AER ražotās enerģijas komersantu saimniecisko darbību, ir tiešo līgumu slēgšanas iespēja ar elektroenerģijas galapatērētāju jeb elektroenerģijas ražošanas un piegādes decentralizācija, stāstīja Irbe. Viņš norādīja, ka citi papildinoši alternatīvie risinājumi AER nozares pārejai no obligātā iepirkuma uz cita veida atbalsta mehānismu ir neto sistēmas ieviešana un piemērošana juridiskām personām, kā arī dabas resursu nodokļa atcelšana mazajām hidroelektrostacijām (HES).