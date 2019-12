Gada nogalē būs papildu reisi vilcienam no Rīgas uz Kijevu

Ņemot vērā lielo interesi, arī vilcienam Rīga-Sanktpēterburga tiks pievienots papildu kupejas vagons. Uz Sanktpēterburgu pirmais pagarinātais sastāvs dosies 2.janvārī un kursēs līdz 5.janvārim ar atiešanu no Rīgas, un līdz 6.janvārim - ar atiešanu no Sanktpēterburgas.

Tāpat sadarbībā ar Ukrainas dzelzceļa uzņēmumu gada nogalē tiks izveidoti divi papildu reisi vilcienam Nr.32/31 Kijeva-Minska-Viļņa-Rīga. Pirmais papildu reiss aties no Kijevas 22.decembrī, bet no Rīgas - 23.decembrī. Savukārt otrais reiss no Kijevas aties 26.decembrī un no Rīgas - 27.decembrī.