Nedaudz uzlabojies ārvalstu investoru vērtējums par Latvijas investīciju klimatu

Vērtējot Latvijas investīciju klimatu skalā no viens līdz pieci, pētījumā secināts, ka tas ir nedaudz uzlabojies, jo 2019.gadā tas novērtēts ar 2,6 punktiem, iepretim 2,5 punktiem 2018.gadā un 2017.gadā.

Līdzīgi kā iepriekšējo gadu pētījumos ārvalstu investori tika lūgti novērtēt investīciju klimatu Latvijā, kā arī to, vai ir panākts progress attiecībā uz svarīgākajām problēmām, kuras tika identificētas 2015.gadā. Jaunākā pētījuma rezultāti liecina, ka demogrāfija joprojām ir viens no galvenajiem izaicinājumiem. Proti, demogrāfisko situāciju Latvijā 2019.gadā investori novērtēja tikai ar 1,5 punktiem. Turklāt 35 ārvalstu investori no 47 norādīja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā viņi šajā jomā nemana uzlabojumus.