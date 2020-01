Lietuvā grib ierbežot "alkohola pakomātu" diennakts darbību

Kā skaidrojis Saudargs, šie grozījumi izstrādāti, reaģējot uz informāciju par iespēju stacionāros pakomātos iegādāties alkoholu arī tajās diennakts stundās, kad tā tirdzniecība aizliegta, vai nu norēķinoties par to iepriekš, vai atliekot maksājumu uz atļauto laiku.

Lietuvas Narkotiku, tabakas un alkohola kontroles departaments veic izmeklēšanu par minēto uzņēmējdarbību, bet nolēmis to vismaz uz laiku neapturēt, jo tas varētu sarežģīt vēlākos strīdus tiesās.

Ņemot vērā nopietnās problēmas, kuras alkohols radījis sabiedrībai, 2017.gadā Lietuvā tika pieņemta stingrāka alkohola tirdzniecības kārtība, paredzot, ka alkoholiskos dzērienus atļauts iegādāties no 20 gadu vecuma un alkohola tirdzniecība atļauta darbdienās un sestdienās no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās - no 10 līdz 15.