FM: Pirmajos divos mēnešos Covid-19 ietekme kopbudžetā vēl nebija jūtama

Konsolidētā kopbudžeta ieņēmumos saņemti 1,994 miljardi eiro, kas bija par 12,1 miljonu eiro jeb 0,6% vairāk nekā 2019.gada pirmajos divos mēnešos. FM atzina, ka gada sākumā vērojams augsts nodokļu ieņēmumu pieaugums - par 10,3%, kas saistīts ar pieaugumu ieņēmumos no darbaspēka nodokļiem.

Ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem samazinoties, valsts pamatbudžetā pirmajos divos mēnešos veidojās 9,3 miljonu eiro deficīts, kamēr pērn attiecīgajā periodā bija 99,8 miljonu eiro pārpalikums. Turpretī valsts speciālajā budžetā un pašvaldību budžetā, palielinoties ieņēmumiem no darbaspēka nodokļiem, šā gada pirmajos divos mēnešos veidojās pārpalikums, kura apmērs bija attiecīgi par 5,2 miljoniem eiro un 32,5 miljoniem eiro lielāks nekā 2019.gada pirmajos divos mēnešos.

"Nodokļu ieņēmumu plāns kopbudžetā tika izpildīts 105,6% apmērā jeb saņemtie ieņēmumi plānu pārsniedza par 81,3 miljoniem eiro. Plāna pārpildi lielākoties sekmēja augstāki ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas tika saņemti 72,2 miljonu eiro jeb 25,6% apmērā virs plāna. To ietekmēja galvenokārt norēķini par uzņēmumu dividenžu izmaksu fiziskām personām 2019.gada nogalē. Augstāki nekā plānoti gada sākumā ieņēmumi kopbudžetā bijuši arī no sociālās apdrošināšanas iemaksām - pieaugums par 21,9 miljoniem eiro, un nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu pieaugums par 6,4 miljoniem eiro," atzina FM.