VID izmaksājis dīkstāves pabalstus 5516 darbiniekiem

Pirmajās atbalsta sniegšanas dienā, līdz 2.aprīlim, visvairāk iesniegumu, 21%, saņemts no izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, 17% no vairum un mazumtirgotājiem, kā arī auto un motociklu remonta nozares, bet 12% no mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumiem. Savukārt, analizējot atbalstīto darbinieku skaitu, 37% no darbiniekiem, kuriem ir lūgts pabalsts, pārstāv izmitināšanas un ēdināšanas nozari, 12% - vairum un mazumtirdzniecību, 10% - mākslas, izklaides un atpūtas uzņēmumus.