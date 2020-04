Arī NVO grib pretendēt uz dīkstāves pabalstiem

Vēstulē uzsvērts, ka slimība Covid-19 un no tās izrietošā ārkārtējā situācija Latvijā negatīvi ietekmē ekonomiku kopumā, kā arī dažādas nozares, tai skaitā organizētās pilsoniskās sabiedrības sektoru. Pēc LPA sniegtās informācijas, finansiālu ietekmi Covid-19 krīze neatstāj uz visām reģistrētajām NVO, bet aptuveni uz pusi no tām, it īpaši sabiedriskā labuma organizācijām. Kopumā valstī ir ap 3000 sabiedriskā labuma organizāciju.