Nu jau ar diezgan stingru pārliecību varētu apgalvot, ka Covid-19 pandēmija ir uzskatāma par vienu no nopietnākajiem cilvēces satricinājumiem šogad. No Ķīnas atceļojošais vīruss ir jau inficējis vairāk nekā 4 miljonus iedzīvotāju un radījis nopietnu slogu ekonomikām lielākajā daļā pasaules. Neskatoties uz to, vai esi kristietis, musulmanis, ebrejs, hinduists, baltais, melnādainais, krievs, latvietis vai amerikānis, iespēja saslimt ir katram. Tāpat arī katram no mums ir vajadzīgs miteklis, katram ir jāēd un katram bieži vien ir vajadzīgs kāds pārvietošanās rīks. Šīs lietas mūsdienās diemžēl ir atkarīgas no naudas, bet nauda lielākajai daļai no mums ir atkarīga no darba esamības. Savukārt darba esamība bieži vien ir saistīta ar ekonomikas veselību.