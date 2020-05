Noskaidroti konkursa "FIZMIX Eksperiments" uzvarētāji

Izvērtējot iesniegtās komandu atbildes, ir noskaidroti konkursa “FIZMIX Eksperiments” 25. sezonas uzvarētāji, kuri iegūst galveno balvu – “Fitbit Versa 2” viedpulksteņus. Pirmo vietu Rīgas pilsētā ieguvusi komanda “Fizzy Mixers”, kura pārstāv Rīgas Angļu ģimnāziju. Rīgas reģionā zinošākā komanda bija “Wrong Turn” no Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas. Vidzemes reģionā pirmo vietu ieguva komanda no Madonas Valsts ģimnāzijas - “Epsilons 131”. Uzvarētāji Latgales reģionā ir komanda “Fotoni” no Līvānu 2. vidusskolas. Zinošākās komandas titulu Zemgales reģionā ieguva komanda “Neatgriezeniskās mutācijas” no Aizkraukles novada vidusskolas. Galveno balvu visai komandai Kurzemes reģionā izcīnīja komanda “Dūdeles”, kura pārstāv Skrundas vidusskolu.