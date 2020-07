LTRK: Uzņēmēju iesaiste ir obligāta, veidojot nodokļu politikas izmaiņas

LTRK ieskatā, veidojot jebkādas nodokļu politikas izmaiņas, jāņem vērā uzņēmēju viedoklis, to nepieciešamības un priekšlikumi konkurētspējas celšanai. Uzņēmēju un to pārstāvošo organizāciju jēgpilna un strukturēta iesaiste nodokļu politikas veidošanā ir obligāta, pretējā gadījumā vienīgā reakcija no uzņēmēju puses būs noraidījums piedāvātajām izmaiņām.