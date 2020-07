Četras tendences, kā Covid-19 krīze ir ietekmējusi sieviešu lomu biznesā

Iepriekš daudz kas ir rakstīts par to, kā Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi veselības un ekonomisko stāvokli gan vīriešiem, gan sievietēm. Tomēr ir maz pētījumu, kā uzņēmumi un privātā sektora līderi jaunajos apstākļos var pārbūvēt savu biznesu, koncentrējoties uz dzimumu līdztiesību.

Vēl pirms pandēmijas attīstītākās valstis bija zaudējušas teju 50 triljonus dolāru nevienlīdzīga ienākumu sadalījuma dēļ. Ienākumu nevienlīdzība var paplašināties arī turpmāk, un to var pastiprināt Covid-19 radītā krīze.

Lai labāk saprastu Covid-19 ietekmi uz biznesa operācijām no dzimumu perspektīvas, IFC ir veicis pētījumu Āfrikas, Āzijas un Tuvo Austrumu valstīs. Pētījumā piedalījās vairāk nekā 600 sieviešu, kuras vada mikrouzņēmumus, kā arī mazos un vidējos uzņēmumus. Šajā pētījumā tika atklātas četras tendences , kā pandēmija ir ietekmējusi sieviešu darbību biznesā.

1. Trešā daļa uzņēmēju pauda, ka viņām vajadzējis vairāk aprūpēt tuviniekus, tādējādi mazāk varējušas pievērsties biznesam un gūt ienākumus. Tā, piemēram, Ēģiptē secināts, ka sievietes darba ņēmējas, it īpaši strādājot no mājām, darba laikā vairāk sliecas atkāpties no darba pienākumiem, lai parūpētos, piemēram, par mājās esošajiem bērniem.