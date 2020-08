Vācijas ministrs joprojām cer uz konfliktu deeskalāciju "Nord Stream 2" jautājumā

“Mēs joprojām ļoti ceram, ka līdz sankcijām nenonāksim. Mēs ar federālo valdību esam vienisprātis jautājumā, ka jebkurā laikā esam gatavi pārrunām, lai izvairītos no konfliktu eskalēšanās,” aģentūrai DPA teica Altmaiers.

“Mēs, šajā ministrijā esam veikuši svarīgas pārrunas. Vācijas ziemeļos ceļam termināļus, kas ļaus uzņemt sašķidrinātos gāzi no ASV un pārdot to Vācijas teritorijā. Līdz ar to Vašingtonai nav nekādu iemeslu ieviest sankcijas pret Vāciju,” teica Altmaiers.