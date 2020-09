Ierobežojot ieceļošanu no Igaunijas, viesnīcu noslogojums krities par 35-40%

Viņa atklāja, ka no 12.septembra Latvijas viesnīcās viesi no Igaunijas nav un tuvākajā laikā nav gaidāmi, jo visas rezervācijas ir atceltas. Tajā pašā laikā Graikste atzīmēja, ka tuvojas sezonas beigas, līdz ar to aktīvu ceļošanu kopumā vairs nevar gaidīt. Piemēram, arī Lietuvas ceļotāji Latvijā viesojas arvien mazāk.