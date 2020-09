"Vēlme, kas apēd tevi no iekšpuses" jeb mazo investoru nesatricināmā ticība "Tesla"

Septembra sākumā “Tesla” akciju vērtības kritums kļuva par īstu pārbaudījumu investoru armijai, kas ieguldījuši lielu naudu pasaulē lielākajā elektroautomobiļu ražotājā. Tiek norādīts, ka pat kritums par 20% nav sašķobījis kompānijas investoru ticību. “Financial Times” skaidroja, ko investoriem nozīmē būt par daļu no “Tesla”.

“Apēd tevi no iekšpuses”

54 gadus vecais IT sfēras menedžeris Deivids Bērds “Tesla” akciju vērtības kritums ir nozīmējis aptuveni miljonu dolāru lielus zaudējumus, tomēr pārdot savas “Tesla” akcijas viņš negrasās. Bērds avīzei norādīja, ka viņš nepārtraukti “tiek bombardēts ar padomiem atbrīvoties no akcijām, bet vismaz pagaidām viņš to nevēlas darīt.