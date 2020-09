Ārkārtīgi augstā cena, ko ASV nāksies maksāt par "apokalipsi" rietumkrastā

Tas, ko ir iespējams aprēķināt, ir fakts, cik tūristu apmeklē konkrētās vietas. ASV rietumkrasts ir pasaulē zināms ar saviem dabas brīnumiem, vīnogu laukiem un pilsētām, līdz ar to nav sliktākas reklāmas kā degoši koki un debesis, kas pildītas ar dūmu mutuļiem, tādējādi atturot tūristus no došanās uz katastrofas skartajām vietām.

Līdz ar to biedējošās fotogrāfijas ar ugunsgrēku sekām ir radījušas lielu iespaidu visā pasaulē. Slikta reputācija ir tā, no kuras ir ārkārtīgi grūti tikt vaļā. Tūrisma industrija jau tā cieš no Covid-19 pandēmijas ierobežojumu sekām, un tagad rietumkrastam jātiek galā ar nākamo problēmu – ugunsgrēku sekām.