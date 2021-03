CSP: Nepārtikas preču mazumtirdzniecībā noskaņojums zemāks nekā 2008.gada krīzē

Būtiski mazumtirgotāju sekmīgu darbību ierobežo arī konkurence savā tirdzniecības sektorā (32%) un nepietiekams pieprasījums (26%). Februārī turpināja samazināties to mazumtirdzniecības uzņēmumu īpatsvars, kas neizjūt nekādus ierobežojošus faktorus savai saimnieciskajai darbībai - tādu bija 12%.

Statistikas pārvaldē minēja, ka 26% pakalpojumu sektora respondentu februārī nav izjutuši saimniecisko darbību ierobežojošus faktorus, bet 34% respondentu norādījuši, ka Covid-19 izraisītās sekas ir būtisks ierobežojošs faktors to veiksmīgai saimnieciskajai darbībai. Starp būtiskiem ierobežojošiem faktoriem pakalpojumu sektorā bijuši arī nepietiekams pieprasījums un finansiālas grūtības, ko atzīmējuši attiecīgi 36% un 15% aptaujāto pakalpojumu sektora uzņēmumu.

Februārī būvniecības nozari visvairāk ietekmējuši slikti laika apstākļi - to kā saimnieciskās darbības ierobežojošu faktoru atzīmējuši 54% aptaujāto uzņēmēju. Covid-19 negatīvo ietekmi februārī norādījuši 13% respondentu, savukārt nedaudz samazinājies to uzņēmumu skaits, kas kā ierobežojošo faktoru atzīmējuši nepietiekamu pieprasījumu (33%), finansiālās grūtības (9%) un darbaspēka trūkumu (8%). Februārī turpināja samazināties to būvniecības uzņēmumu īpatsvars, kas neizjūt ierobežojošos faktorus saimnieciskajai darbībai (14% respondentu).