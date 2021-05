Aptauja: 78% iedzīvotāju sagaida aktīvu valdības rīcību klimata pārmaiņu mazināšanā

Astoņi no desmit Latvijas iedzīvotājiem atbalsta aktīvu valdības rīcību jautājumos, kas skar klimata pārmaiņas, secināts pētījumu centra SKDS un Latvijas Vēja enerģijas asociācijas veiktajā aptaujā*. “Zaļajā enerģijā” tiek saskatītas arvien jaunas priekšrocības - būtiskākās no tām ir ilgtspējība, ārējo investīciju piesaiste, enerģētiskās neatkarības palielināšana, kā arī iespēja no dabas resursiem radīt eksportspējīgu produktu.