Latvija testē pašvaldības: Ogre

Pēc administratīvi teritoriālās reformas Ogres novads kļūs par vienu no lielākajiem Latvijā. Konkurence par varu šajā novadā ir visnotaļ sīva – uz 23 deputātu vietām pretendē 243 kandidāti no 12 politisko partiju sarakstiem.

Debatēs piedalījās deviņi no 12 politisko partiju līderiem. Viens no abiem "Jaunās saskaņas" saraksta dalībniekiem, Kristaps Rullis, īsi pirms raidījuma pavēstīja, ka nevarēs ierasties, jo ir saslimis. Negaidītu veselības problēmu dēļ debatēs nevarēja piedalīties arī KPV LV saraksta līderis Raimonds Pabrieža, bet Latvijas Krievu Savienības vienīgais kandidāts Dmitrijs Kapišņikovs no iespējas piedalīties debatēs atteicās bez paskaidrojumiem.