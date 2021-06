"Jāstrādā ar galvu, nevis 12 stundas" jeb kādēļ četru dienu darba nedēļa ir nodarbinātības nākotne

“Strādāt vajag nevis 12 stundas, bet ar galvu,” vēsta gudrība, kuras autors ir neviens cits kā “Apple” dibinātājs Stīvs Džobss. Daudzi no mums joprojām paveikto darbu vērtē stundās – ja mīli savu darbu, tad dari to visu laiku: kaut līdz desmitiem vakarā, kaut savā atvaļinājumā vai Jaungada naktī. Tomēr pārmaiņas notiek un arī darbaholisma jomai nozīmīgu triecienu devusi Covid-19 pandēmija.

Piecu dienu darba nedēļas standarts mūsdienu izpratnē sācis veidoties vēl 19. gadsimtā, un tas ir kļuvis par vienu no galvenajiem strādājošo tiesību aizstāvju panākumiem. Industrializācijas laikmetā fabrikās strādājošie Eiropā un ASV, no kuriem liela daļa bija bērni, strādāja 14-16 stundas dienā, respektīvi – vidēji 100 stundas nedēļā. Sociālo reformatoru un arodbiedrību kustības mērķis bija uzlabot darba apstākļus, kā arī aizsargāt strādājošo tiesības, to vidū – izbeigt cilvēku strādāšanu tā, it kā cilvēka dzīvē nekā cita nebūtu, kā tikai darbs.