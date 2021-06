"Repharm" grupa lūgs FKTK atļauju izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu "Olainfarm" akcionāriem

"Repharm" grupa ir informējusi biržu "Nasdaq Riga" par vienošanos ar "Olainfarm" akcionāri Niku Saveļjevu par 7,8% akciju balsstiesību iegūšanu "Olainfarm", īstenojot šīs tiesības caur "Repharm" mātesuzņēmumu AS "AB City".

Jau ziņots, ka "Olainfarm" akcionārei Saveļjevai tieši piederošās akcijas ieguvis ar "Repharm" farmācijas un medicīnas pakalpojumu uzņēmumu grupu saistītā kompānija AS "AB City", liecina "Olainfarm" paziņojums biržai "Nasdaq Riga".

"Olainfarm" saņēmusi paziņojumu no Saveļjevas par to, ka viņas balsstiesību īpatsvars ir samazinājies no 7,8% līdz 0%. Savukārt "AB City" paziņojis, ka ieguvis nozīmīgu līdzdalību uzņēmumā, proti, 7,8% balsstiesīgo akciju.