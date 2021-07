Rīgas ostas saimnieciskā darbība norit, netraucējot ūdensputnu ligzdošanu

Netālu no Rīnūžiem esošajā Žurku salā, kura 2018. gadā tika attīrīta no krūmiem, ievērojami uzlabojot ūdensputnu ligzdošanas apstākļus, šobrīd vērojama plaša putnu daudzveidība. Te ornitologi saskaitījuši vairāk nekā 400 putnu ligzdas, to starpā pārsvarā sudrabkaiju, meža pīļu, pelēko pīļu, upes zīriņu, kā arī jūrasžagatu ligzdas. Ir pamats uzskatīt, ka ligzdu skaits vēl palielināsies, kad salā parādīsies vēlu ligzdojošās pelēkās pīles. Žurku sala ir nozīmīga ar to, ka te ir ļoti liela sudrabkaiju kolonija. Ņemot vērā, ka sudrabkaijas aktīvi aizsargā savas ligzdas no dažādiem plēsējiem, šo vietu ligzdošanai labprāt iecienījušas arī pīles. “Šeit vispār ir ļoti jauka vietiņa, kur putniem ligzdot,” dzīves apstākļus Žurku salā raksturo ornitoloģe Māra Janaus.