Kā zināms, tikai no mūsu imūnsistēmas stāvokļa ir atkarīgs, kā mūsu organisms spēs pretoties iebrucējiem vai spēs atkopties pēc pārciestas slimības. Novājināta imūnsistēma var būt cēlonis ne tikai smagai slimības gaitai dažādu infekciju gadījumos, bet pat ilgtermiņā novest pie dažādu hronisku slimību veidošanās, ieskaitot pat ļaundabīgos audzējus.

Diemžēl viens universāls tests, kas spētu noteikt imūnsistēmas veselību, neeksistē, jo šī sistēma ir ārkārtīgi sarežģīta gan uzbūvē, gan darbībā. Par vājas imūnsistēmas indikatoriem parasti tiek uzskatīta bieža un ilga slimošana, kā arī komplikācijas pēc slimībām. Par to var liecināt arī tas, ka, neskatoties uz sliktu pašsajūtu, nekad nav vērojama paaugstināta ķermeņa temperatūra – imūnsistēmas aizsargreakcija. Par vāju imūnsistēmu var liecināt arī šādas pazīmes: hronisks nogurums, sausa āda, herpes, stomatīts, plāni mati un nagi, bāla āda, locītavu un galvas sāpes, muskuļu vājums, sasprēgājušas lūpas un citas pazīmes.

Nepareizi strādājošas imūnsistēmas pazīmes var būt arī alerģiskas reakcijas, kas būtībā ir imūnsistēmas hiperaktivitāte. Tādēļ īpaši svarīgi ir imūnsistēmu nevis nepārdomāti stimulēt, bet gan to noregulēt, atjaunojot bioloģiski aktīvo vielu līdzsvaru organismā.

Tātad secinājums viens – bez šīs „degvielas” nevaram sagaidīt nekādu labo atdevi no imūnsistēmas, tātad vājas imūnsistēmas riska grupā var būt jebkurš, pat paši sportiskākie un spēcīgākie var pēkšņi tikt smagas slimības pārsteigti – kā to mums parādīja arī šī pandēmija.

Dabīgo vitamīnu klāsts aptiekās nav īpaši plašs, turklāt augu valsts produktos tie ir sastopami pārāk niecīgās devās, lai spētu kompensēt to trūkumu organismā, īpaši ja runa ir par vitamīniem D un B12. Diemžēl pat tajos vitamīnos, kas tiek plaši reklamēti kā dabīgas izcelsmes, šie vitamīni nereti tiek pievienoti sintētiski, jau iepriekš minētā iemesla dēļ. Ja vēlamies izvairīties no sintētisko vitamīnu lietošanas – izvēle nepaliek liela.

Patīkams izņēmums dabīgo multivitamīnu klāstā ir tāds produkts kā Epsorin pilieni. Tie tiek iegūti no Jakutijas ziemeļbriežu jaunajiem radziņiem (pantiem), bioloģiski aktīvās vielas ekstrahējot spirtā. Panti skrimšļa stadijā satur praktiski visus cilvēka veselībai nepieciešamos vitamīnus, minerālvielas un aminoskābes, turklāt to iegūšana nenodara ne mazāko ļaunumu dzīvniekam un tā salīdzināma ar vilnas cirpšanu aitām. Līdz ar to pat veģetāriešiem un vegāniem būtu vērts apsvērt šī preparāta lietošanas iespēju, jo dabīgā veidā uzņemt šos vitāli nepieciešamos vitamīnus tiem ir teju neiespējami.