Internets, kurā tehnoloģiju gigantiem nekas nepieder, jeb ieskats "nākotnes internetā"

Tāpat anonīms ziņotājs publicēja lielu datu apjomu, kas nozagts no “Amazon” piederošās platformas “Twitch”. Novembra beigās kļuva zināms par neaizsargātu datu noplūdi no tīmekļa kameru platformas “Stripchat”, kādēļ tīmeklī nonāca dati par modelēm un visiem platformas lietotājiem.

Šo problēmu dēļ IT pasaule arvien aktīvāk runā par Web 3.0 vai vismaz jaunu interneta versiju, kurai, pēc idejas, vajadzētu šīs problēmas atrisināt. Lielāku uzmanību Web 3.0 ideja piesaistīja pēc Marka Zakerberga prezentācijas par viņa ieceri veidot metaversu. Šie divi jēdzieni – metaverss un Web 3.0 tiek apvienoti kopā, kam internets “jāpārved uz jaunu attīstības pakāpi”. Pagaidām gan šie jēdzieni ne tikai nav saistīti, bet atsevišķos jautājumos pat nonāk pretrunās.

Kas ir Web 3.0?

Web 3.0 patiesībā ir veca koncepcija, kas radusies vēl pirms interneta versijas, ko pazīstam šodien. 1998. gadā viens no galvenajiem mūsdienu interneta radītājiem Tims Bērners-Lī radīja “semantiskā tīmekļa” ideju. Pēc viņa ieceres, visu informāciju internetā vajadzētu izvietot tā, lai datori iemācītos izprast tās jēgu un kontekstu. 2001. gadā Bērners-Lī kopā ar kolēģiem šo ideju aprakstīja zinātniskajā žurnālā “Scientific American”, bet 2005. gadā idejas līdzautors Džeimss Hens detalizēti to aprakstīja grāmatā. Tāpat kā toreiz, arī tagad šī ideja ir nerealizēta koncepcija – līdz šim vienkārši ir trūkušas tehnoloģijas, kas būtu ļāvušas to īstenot dzīvē.