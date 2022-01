Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš: “Šobrīd mēs dzīvojam pasaulē, kurā apdraudētas daudzas it kā pašsaprotamas lietas – arī dabas daudzveidība. Taču mums pašiem arī ir iespēja palīdzēt to saglabāt un atjaunot – dabisko pļavu atjaunošana, kam aicinām ziedot, ir viens no veidiem, kā jebkurš var dot savu ieguldījumu dabas vērtību nosargāšanā. Esam priecīgi sadarboties ar t/c “Origo”, jo redzam, ka šeit zaļā domāšana izpaužas darbos – tirdzniecības centra zaļie jumti ir viena no iespējām, kā vairot dabu pilsētā.”