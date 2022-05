Klix ir Šveices kabatas naža tipa risinājums, kas ar vienu integrāciju e-veikalam nodrošina visu nepieciešamo. Ērts interneta veikals saviem pircējiem nodrošinās maksājuma noformēšanu ar populārāko banku interneta bankas saitēm, karšu maksājumiem un rēķina izrakstīšanu, tomēr, lai to īstenotu, jāslēdz līgums ar katru banku un jāveic tehniskā integrācija. Klix šo laikietilpīgo procesu atrisina ar Klix Pay jeb MultiLink internetbanku un karšu maksājumiem. Interneta veikalā integrācija jāveic tikai vienreiz, un spraudņa (plug-in) instalēšanas procesu iespējams izdarīt gandrīz tūlītēji, ja e-veikals izmanto kādu no lielajām e-komercijas platformām. Savukārt, individuāli izstrādātām mājaslapām integrāciju iespējams veikt ātri, izmantojot API. Ieviešot šo risinājumu, turpmāk klients pie pirkuma apmaksas redzēs tekstu “apmaksa ar Klix”, kas nozīmē, ka būs iespējams samaksāt ar jebkuru maksājumu karti.

Viens no iemesliem, kāpēc iepirkumu grozi tiek pamesti pirms pirkuma pabeigšanas, ir pircēju nevēlēšanās vienā reizē tērēt pārāk lielu summu. Tāpat dažādas preces un pakalpojumus, piemēram, elektrotehniku, dārza preces un pat avio biļetes klienti gribētu iegādāties, maksājot vairākos maksājumos. Lai radītu vairāk iespējas klientiem un palielinātu e-veikala veiksmīgi pabeigto grozu skaitu ir radīts Klix Pay Later, kas ir preču un pakalpojumu iegāde pēc principa “pērc tagad, maksā vēlāk”. E-komercijas vietnēs, kur integrēts Klix Pay Later, pircēji var izvēlēties, kādā veidā apmaksāt savu pirkumu grozu – maksāt tūlīt vai sadalīt pirkuma summu, pilnu aizdevuma atmaksu veicot 36 mēnešu laikā, vai veikt pilnu atmaksu viena, trīs vai sešu mēnešu laikā bez pārmaksas. Tirgotājs vai pakalpojumu sniedzējs samaksu par pārdoto saņem uzreiz, jo mirklī, kad klients izvēlas maksāt pa daļām, Klix Pay Later pāris desmitu sekunžu laikā pircējam piedāvā vairākus aizdevumu piedāvājumus no dažādiem aizdevējiem. Klientam atliek ievadīt pamatinformāciju par sevi un beigās izvēlēties sev tīkamāko apmaksas variantu.