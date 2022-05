“Hokeja atbalstītāji vienmēr ir bijuši Latvijas izlases spēka un enerģijas lādiņš un tieši nejaušībā dažreiz slēpjas vislielākais spēks! Pērn, ieraugot Ingaru ar Optibet cepuri TV ekrānā pirms Latvija - Kanāda spēles, saistījām to ar Latvjas izlases lielisko uzvaru, tāpēc nolēmām Ingaram dāvināt ceļa zīmi uz 2022. gada Pasaules čempionātu hokejā klātienē.

Ticam, ka Ingars, nu jau kopā ar pārējo Latvijas izlases fanu pulku, nesīs veiksmi mūsu puišiem esot uz vietas Nokia Arēnā Tamperē”, teic Optibet zīmola vadītāja Latvijā, Zane Liepa Pats Ingars aizraujošos notikumus atceras šādi: “Pagājušo gadu viss notika pavisam nejauši. Ieraudzīju Sporta studijas reklāmu, kurā tikai aicināts iesūtīt bildi, “kā es atbalstu izlasi” un pēc tās tiks izvēlēti cilvēki, kuri pirms spēles pirms spēles tiešraides varēs sveikt skatītājus. Izdomāju, ka jāaizsūtas tā bilde un jau pēc pāris stundām saņēmu ziņu, ka es esmu izvēlēts. Tad nu arī viss notika! Uzvilku savu veiksmes cepuri, hokeja kreklu un tur es biju - uz lielā ekrāna. Tajā vakarā saņēmu ļoti daudz ziņas no draugiem un paziņām, ka ir mani redzējuši pa TV, taču ar to viss nebeidzās! Nākamajā dienā Facebook parādās ziņas, ka mani meklē Optibet. Un tad lielais pārsteigums – iespēja vērot 2022. gada čempi klātienē! Ko vēl labāku var vēlēties! Es pats esmu bijis jau uz iepriekšējiem čempionātiem, bet draudzeni aizvedīšu pirmo reizi un par to man vislielākais prieks!”