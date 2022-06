Ilgstoši un neveiksmīgi pāru mēģinājumi ieņemt bērniņu diemžēl nav retums ārstu-ginekologu praksē. Iemesls tam var būt neauglība, kuru veicina daudz un dažādi faktori. Bieži tā ir olvadu necaurlaidība, endometrioze vai dzemdes patoloģija, kas traucē grūtniecības iestāšanos. Taču arvien vairāk ir neauglības gadījumu, kas saistīti ar sievietes vecumu – kā zināms, pēc 37 gadiem sievietes spēja radīt pēcnācējus būtiski samazinās. Kā noskaidrot auglības traucējumu cēloni, kādas neauglības diagnostikas un ārstēšanas metodes pieejamas Latvijā un kādas ir to priekšrocības, stāsta „Northway” klīnikas ginekoloģe-reproduktoloģe, neauglības ārstēšanas speciāliste dr. Valērija Agloniete.

„”Northway” klīnikā pielietojam visdažādākās neauglības diagnostikas metodes – asins analīzes, dzemdes dobuma citoloģisko izmeklēšanu, vīriešiem – spermogrammu, tai skaitā padziļinātās spermas analīzes. No funkcionālām metodēm veicam ultrasonoskopiju un olvadu caurlaidības pārbaudes ar ultraskaņas palīdzību. Tāpat mūsu klīnika izmanto augstas kvalitātes ķirurģisku pieeju neauglības un dažādu ginekoloģisku saslimšanu diagnostikai un ārstēšanai – laparoskopiju, histeroskopiju un fertiloskopiju,” stāsta dr. V. Agloniete, uzsverot ka, histeroskopija un fertiloskopija ir ļoti saudzīgas un mazinvazīvas metodes. Fertiloskopija īpaši ieteicama gadījumos, kad laparoskopijas veikšana ir agrūtinoša vai pat pacientei bīstama. Šī metode ļauj iegūt pilnvērtīgu ainu par sievietes neauglības iemesliem, palīdzot konstatēt iespējamās dzemdes un olnīcu īpatnības, kas bieži nav saskatāmas USG izmeklēšanas laikā. Tāpat histeroskopija un fertiloskopija ļauj novērst dažādas patoloģijas, kuras var kalpot par neauglības iemeslu. Būtiska šo abu metožu priekšrocība ir tā, ka pēc procedūrām nepaliek itin nekādas rētas, tās ir viegli panesamas un jau pāris stundas pēc to veikšanas paciente var atgriezties pie savas ierastās ikdienas, kas mūsdienu aizņemtajā dzīves ritmā ir īpaši nozīmīgi. Par to, kā notiek šīs procedūras un ar ko tās ir īpašas, raksta turpinājumā.