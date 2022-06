Pagājušajā nedēļā Latvijā elektroenerģijas cena sarukusi par 11%

"Latvenergo" skaidro, ka "Nord Pool" tirdzniecības apgabalos elektroenerģijas cenas būtiski atšķīrās, to ietekmēja vēja izstrādes pieaugums par 25%, Ziemeļvalstīs joprojām hidrorezervuāru aizpildījuma līmenis ir zem normas līmeņa. Tajā pašā laikā energoresursu kāpums, it īpaši dabasgāzes tirgū, būtiski ietekmēja elektroenerģijas cenu līmeni tajos tirdzniecības apgabalos, kur ir liekāka atkarība no fosilajiem energoresursiem.