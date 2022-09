Sākta izmeklēšana par 17.augusta elektrības rekordcenu iemesliem

Tā vietā ražotājiem esot jāpielāgo piedāvājumi, lai algoritms tos nenoraidītu: “Tas ir arī tas, uz kā balstās biržas ieteikums, ražotājiem piedāvāt savas jaudas mazākās porcijās, lai pēc tam no tām būtu vieglāk nosegt kopējo pieprasījumu. Tā kā šajā ziņā varētu teikt, ka daudz kas ir atkarīgs no tā, cik veiksmīgi ražotāji ir izlasījuši to, kādā veidā biržas operators rekomendē noformēt savus piedāvājumus.”