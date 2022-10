Iespējams garšīgākais ikdienas rituāls: kas īsti ir zviedru “Fika” un kā to baudīt?

Viena no zviedru lolotākajām un iecienītākajām tradīcijām ir netulkojams jēdziens Fika, kas pēc būtības apvieno sevī visnotaļ patīkamu rituālu – spēju ikdienas darbu dunā atrast laiku sev un ļauties mirklim, turklāt darot to kopā ar aromātiskas kafijas krūzi un smalkmaizīti rokā. Par to, kā sekot Zviedru piemēram, darbadienas vidū atrodot laiku sev, turklāt vairojot savu produktivitāti lasiet šajā rakstā.