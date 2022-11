Kā bizness plāno atgriezties "tūkstošiem mīnu pilsētā" - atbrīvotajā Hersonā

Elektroenerģija

Līdz kara sākumam Hersona elektrību saņēma no trim maģistrālajām līnijām. Visas līnijas pašlaik ir sagrautas. Kopumā Hersonai sagrautā infrastruktūra izmaksās 1,5-2 miljardus grivnu (40-52 miljonus eiro), tomēr šis novērtējums tiks pārskatīts.

»Mēs vēl neesam paguvuši piekļūt objektiem un detalizēti saprast, kādi ir bojājumi. Vēlāk to būs iespējams noteikt precīzāk,» sacīja Hetmanovs.

Pašlaik visi spēki tiek koncentrēti, lai Hersonas apgabals saņemtu enerģiju no līnijas, kas ved uz Mikolajivu, jo to būs iespējams atjaunot visātrāk. Lai atjaunotu sabojāto infrastruktūru, Hersonas enerģētikas kompānijām palīdzēs enerģētiķi no citām pilsētām – Odesas, Dnipro, Žitomiras, Kropivnickas un Rivnes.