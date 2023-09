"Lidl" redz lielu potenciālu Latvijas produktu eksportam uz tīkla veikaliem citās valstīs

Mēs labi saprotam, cik svarīga ir saite ar vietējo ekonomiku, un tāpēc lielākās pūles tiek veltītas mūsu vietējo partneru atbalstam un attīstībai. Labs piemērs šeit ir mana dzimtene Serbija, kurā jau vairāk nekā 50% no pārtikas produktiem "Lidl" iepērk no vietējiem partneriem, un daļa no šiem produktiem tiek eksportēta arī uz citām "Lidl" valstīm. Jāatzīmē, ka "Lidl" Serbijā strādā tikai piecus gadus. Arī Latvijā mērķis ir vairāk izmantot mūsu vietējo partneru potenciālu piena, gaļas, dārzeņu un citās produktu kategorijās.