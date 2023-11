KP atļāvusi "Centrālajai laboratorijai" iegādāties "NMS laboratoriju"

"Centrālās laboratorijas" saistītie uzņēmumi AS "Veselības centru apvienība", SIA "Klīnika EGV", SIA "Dzelzceļa veselības centrs", SIA "Talsu veselības centrs", SIA "GKMed", SIA "OlainMed", kā arī SIA "Klīnika DiaMed" darbojas veselības aprūpes pakalpojumu tirgū un AS "Recipe plus" darbojas laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu veikšanai nepieciešamā aprīkojuma un palīgmateriālu piegādes tirgū.

"Centrālā laboratorija" reģistrēta 1994.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 128 200 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. "Centrālā laboratorija" ir viens no grupas "Repharm" uzņēmumiem. "Repharm" ietilpst arī AS "Veselības centru apvienība", AS "Sentor farm aptiekas", kā arī zāļu vairumtirgotāja AS "Recipe plus" un augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotāja AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika".