Novembrī elektroenerģijas cena Latvijā pieaugusi par 20%

Salīdzinot importētās elektroenerģijas apjomu uz Baltijas valstīm ar iepriekšējo mēnesi, tas kopumā ir pieaudzis par 2,2%. Elektroenerģijas importa apjoms no Somijas ir samazinājies par 10,4%, savukārt pieaudzis par 19,4% no Zviedrijas un par 19,1% no Polijas.