“Pārāk izdabāts Rietumiem”: Krievijā rosina atteikties no picām un suši

Personāla trūkumu pastiprina migrantu skaita samazināšanās no postpadomju valstīm, kuriem ir kļuvis sarežģīti strādāt Krievijā rubļa devalvācijas dēļ. Tāpat pastiprinājusies arī konkurence par darbiniekiem, jo valsts sektors un militāri rūpnieciskā nozare cenšas pārvilināt darbiniekus no privātā sektora. Tāpat daudzi potenciālie darbinieki izvēlējušies iesaistīties karadarbībā Ukrainā, jo par to iespējams saņemt vairāk.