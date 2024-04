Lai pavasarī organismam nekā netrūkst – farmaceites padomi

D vitamīns ir taukos šķīstošs vitamīns, kas UV staru ietekmē tiek sintezēts ādā un no sākuma aknās un pēc tam nieru audos tiek pārveidots bioloģiski aktīvajā formā. To iesaka lietot maltītes laikā, jo taukvielas veicina uzsūkšanos. D vitamīnu var lietot jebkurā dienas laikā, bet ir ierasts to lietot no rīta, lai vieglāk atcerētos par regulāru D vitamīna lietošanu. Arī citus taukos šķīstošos vitamīnus – A, K, E –iesaka lietot ēšanas laikā. Ar uzturu neuzņemam pietiekami D vitamīnu, tāpēc ir svarīgi noteikt D vitamīna līmeni asinīs, lai nepietiekamības gadījumā to koriģētu līdz optimālam līmenim. D vitamīns regulē kalcija un fosfora vielmaiņu, kas palīdz uzturēt kaulu un zobu veselību, kaulu augšanu un attīstību bērniem, veicina muskuļu darbību, normālu imūnsistēmas darbību un ir vajadzīgs nervu un hormonālajai sistēmai, sirds un asinsvadu veselībai.