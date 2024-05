Kā saglabāt locītavu veselību jaunam un vecam?

Papildvielas nepieciešamas

- Ja cilvēkam uzturs ir pilnvērtīgs, iespējams, viņš arī saņem pietiekami daudz to vitamīnu, kas viņam ir vajadzīgi. Bet cik daudzi no mums ir gatavi pateikt, ka viņi tiešām pareizi ēd, it īpaši tie, kuriem ir kāda sevišķa diēta vai kādi īpaši paradumi? Protams, neviens no mums nav simtprocentīgi pārliecināts par sava uztura kvalitāti. Viennozīmīgi šādos gadījumos, tāpat arī tad, kad paliekam vecāki un barības vielu uzsūkšanās mūsu organismā samazinās, ir nepieciešamas papildvielas. Neviens taču neskaita un formulas nerēķina, cik C, D vai kādu citu vitamīnu ir uzņēmis! Proti, savu ikdienas diētu vajag periodiski papildināt ar tām vielām, kas mums ir nepieciešamas. Saviem pacientiem gan akūtu, gan hronisku slimību gadījumos iesaku lietot MAGNE Flex – aktīvo vielu kompleksu ar II tipa locītavu kolagēnu un aktīvajām vielām, kas atbalsta visas locītavas veselību.