Iedzīvotājus aicina piedalīties “Sirsnīgajos pārgājienos”

AS «Olpha» (agrāk «Olainfarm») ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar 50 gadu pieredzi zāļu un citu farmaceitisko produktu ražošanā. Uzņēmuma produktu klāsts nepārtraukti attīstās un paplašinās, šobrīd tajā ietilpst 60 gatavās zāļu formas, 25 aktīvās farmaceitiskās vielas un vairāk nekā 20 starpproduktu. Galvenās terapeitiskās grupas ietver neiroloģiju, kardioloģiju, antibakteriālo terapiju, onkoloģiju, uroloģiju, kā arī zāles pret alerģiju un diabēta ārstēšanai. AS «Olpha» produkti tiek eksportēti uz vairāk nekā 60 valstīm. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 700 darbinieki. AS «Olpha» ir meitasuzņēmumi Francijā, Itālijā, Spānijā, Vācijā un Polijā.