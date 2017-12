RD pozīcija lepojas ar pašvaldības nākamā gada budžetu, kamēr opozīcija to sauc par brāķi

Tuvojoties balsojumam par Rīgas domes 2018.gada budžetu, visu opozīcijas partiju pārstāvji apliecinājuši, ka neatbalstīs to, kamēr domes valdošās koalīcijas politiķi pilsētas «svarīgāko finanšu dokumentu» vērtē kā labu un uz attīstību vērstu.

Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) debatēs uzstājās pirmais un norādīja, ka «kopš 2009.gada šī bija viena no interesantākajām domes sēdēm». «Pirmo reizi redzēju, kā partiju palīgi skraida ar lapiņām, saskaņo jautājumus, ka tik kāds neuzdod vienu un to pašu - to vērot tiešām bija smieklīgi,» sacīja domes priekšsēdētājs.

Viņš norādīja, ka «nākamgad tiešām būs ļoti labs budžets» un atkārtoti uzskaitīja atvēlēto finansējumu skolu un ielu remontiem, kā arī plānotajiem projektiem. «Nākamais gads gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem būs smags, jo remontēsim plašas ielu teritorijas, taču rezultātā mēs visi būsim ieguvēji,» sacīja Rīgas mērs, norādot, ka budžets ir izstrādāts atbildīgi, profesionāli un tas ļaus dzīvot rīdziniekiem arvien labāk.

Tikmēr opozīcijas deputāts Vilnis Ķirsis (V) norādīja, ka šis ir «bezcerības un izšķērdības budžets». «Jūs Rīgai nodarāt milzu postu, jo, kamēr Rīga snauž un stagnē, Viļņa un Tallina mums iet lieliem soļiem garām. Pēc jums Rīga izskatīsies sliktāk nekā pēc tam, kad pilsētai pāri pārgāja mēris,» teica Ķirsis, norādot, ka vienīgais viņa mierinājums ir tas, ka «šis ir pēdējais sasaukums, kad koalīcija būs šādā sastāvā».

Savukārt domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks (GKR) pauda, ka, lai gan vēlēšanas bija pirms sešiem mēnešiem, viņu pārņem sajūta, ka tās turpinās joprojām. «Opozīcija mēģina pierādīt utopiskas lietas - ka Daugava tek uz otru pusi, un ka saule lec rietumos, taču tā vietā jūs varētu domāt par nākotni un to, ko varam darīt pilsētas labā,» teica Ameriks.

Deputāts norādīja, ka ir lepns par šī gada budžetu, jo tā ieņēmumi pirmo reizi pārsniegs 900 miljonus eiro, kas nozīmē, ka «Rīgā ir darbs, izaugsme un cilvēku dzīves līmenis augs». Viņš norādīja, ka vairāki desmiti opozīcijas deputātu priekšlikumu ir ļoti labi un pamatoti un nākotnē tiks ņemti vērā. «Šodien mēs viņus nevaram atbalstīt tāpēc, ka jūs neuzņematies atbildību par šo budžetu un to neatbalstāt, tātad arī savus priekšlikumus neatbalstītu,» norādīja Ameriks, paužot, ka «viena lieta ir balsot, bet otra - iet komandā un strādāt pilsētas labā».

Opozīcijas deputāts Jānis Bordāns (JKP) budžetam piedēvēja trīs īpašības - «viltus sociāldemokrātiju, patēriņu un necaurspīdīgumu». «Es šodien sapratu, kāpēc deputāts [Aleksejs] Rosļikovs brauc ar dārgu mersedesu, Ušakovs ar «Land Rover» un vēl kāds cits - ar «Bentley» mašīnu. Tam nauda tiek iegūta caur viltus dotācijām «Rīgas mežiem», «Rīgas satiksmei«.»

Arī deputāts Krišjānis Feldmans (JKP) norādīja, ka «šis budžets nav vērsts uz attīstību, bet gan patēriņu un naudas apgūšanu», un ka viņam esot aizdomas, ka tas veidots, «lai konkrēts ekonomiskais grupējums iedzīvotos uz rīdzinieku rēķina».

Rīgas domes sēde par nākamā gada budžetu ar pārtraukumiem norisinājās trešdien un ceturtdien, bet balsojums par budžetu pagaidām tā arī nav noticis. Sēde turpināsies piektdien, 15.decembrī, plkst.11.