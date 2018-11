Kuru Rīgas mikrorajonu visvairāk iekāro potenciālie dzīvokļu pircēji?

"Apbilstoši pētījumam un konsultāciju kompānijas "Kantar TNS" datiem vidēji trīs no katriem pieciem rīdziniekiem jauno mājokli meklē tajā pašā mikrorajonā vai apkaimē, kur atrodas līdzšinējā dzīvesvieta. No tuvākajā laikā potenciālajiem mājokļu pircējiem 13% plāno iegādāties dzīvokli Purvciemā, 12% - Teikā un 11% - Pļavniekos. Atbilstoši iedzīvotāju pieprasījumam tirgū parādās aizvien vairāk jaunu projektu, kas atbilst mūsdienu ģimenes prasībām pret dzīves kvalitāti," sacīja "Latio" Mājokļu tirdzniecības nodaļas vadītājs Ermīns Sniedze.

Purvciems ir viens no pirmajiem Rīgas mikrorajoniem, kur pagājušā gadsimta 70. un 80. gados parādījās tipveida daudzdzīvokļu mājas, tostarp arī deviņstāvu nami. Šajā laikā tapa arī pirmie specializētie Rīgas lielveikali - "Minska" un "Mēbeļu nams", bet šajā mikrorajonā dzīvoja vairāk nekā 65 000 rīdzinieku.

Pēc "Latio" datiem, Purvciemā sērijveida dzīvokļu cena šobrīd ir vidēji 820 eiro par kvadrātmetru, bet atsevišķiem nelieliem, ļoti kvalitatīvi remontētiem dzīvokļiem pieprasītākajās vietās kvadrātmetra cena var sasniegt 1000 vai pat 1100 eiro par kvadrātmetru. Dzīvokļu cenas jaunajos projektos pirmreizējā tirgū (tiek iegādāti no attīstītāja) ir, no 1400 eiro par kvadrātmetru, bet otrreizējā tirgū - no 1200 eiro par kvadrātmetru.