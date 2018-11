Dodaties ārpus mājas? Padomi, kā saglabāt sirdsmieru par mājas drošību

Zādzības: Gjensidige Latvija 2017. gadā veiktās aptaujas dati liecina, ka iedzīvotāji visvairāk satraucas par sava mājokļa drošību pret zādzībām. Lai no tām izvairītos, ieteicams durvīm un logiem izvēlēties drošas, kvalitatīvas slēdzenes, kā arī papildu drošības elementus – logu plēves. Ieteicams uzstādīt signalizāciju, kas tiktu iedarbināta ik reizi, kad tiek atstāts mājoklis, bet lielāku īpašumu gadījumā – arī naktī, kamēr saimnieki devušies pie miera. Populāras un ērti lietojamas kļūst arī iekārtas, kuras ir iespējams uzstādīt pašrocīgi un tiešsaistē sekot līdzi situācijai mājas. Sīkums, bet arī informatīvas zīmes pie ēkas logiem un durvīm, kas norāda, ka māja vai dzīvoklis tiek apsargāts, bieži vien attur zagļus no tālākas rīcības.

Applūšana: Viens no biežāk sastopamajiem mājokļa drošības riskiem, kas bieži vien nav atkarīgs no mājokļa īpašnieka rīcības un ko ir grūti iepriekš paredzēt, ir dzīvokļa applūšana. Tam par iemeslu var kalpot novecojis vai bojāts mājas vai dzīvokļa ūdensvads, kā arī apkures sistēma un laikapstākļi, piemēram, sals. Applūšanu ir svarīgi konstatēt pēc iespējas ātrāk, jo mitrums var nodarīt nopietnus bojājumus telpu apdarei un tajās esošajām mantām, kā arī izraisīt īssavienojumu, ja ūdens nonācis rozetēs vai ieslēgtās elektroierīcēs.

Ņem vērā! Dzīvojot daudzdzīvokļu ēkā un iegādājoties īpašuma apdrošināšanu, pārliecinies, ka segumā ir iekļauta arī civiltiesiskā atbildība, lai gadījumā, ja tiek nodarīts kaitējums kaimiņu īpašumam, zaudējumi nebūtu jāsedz no saviem līdzekļiem.

Ugunsdrošība: Ugunsnelaime ir viens no postošākajiem mājokļa drošības riskiem, pret kuru ir jāattiecas ar lielu atbildību. Ugunsnelaime var notikt dažādu iemeslu dēļ – visbiežāk no tiešas uguns izplatības vai bojājumiem elektroinstalācijās. Svarīgi vienmēr, dodoties ārpus mājas, pārbaudīt, vai ir atvienotas visas elektroierīces – gludekļi, elektriskās plītis, matu taisnotāji un nav atstāta atklāta uguns – sveces, gāzes plīts, smaržīgie kociņi, cigaretes un citi ugunsgrēku izraisoši priekšmeti. Ja tomēr nelaime piezagusies, tad svarīgi par to uzzināt laikus – ēkā ieteicams uzstādīt dūmu detektoru, kas aktivizācijas gadījumā informēs apsardzes firmu vai mājas saimnieku par piedūmojuma faktu un ļaus nekavējoties rīkoties.