Vislabākās zāles pasaulē

Protams, Lauras līdzcilvēkiem tas bija neliels pārsteigums, jo, pavadījuši tik daudzus gadus mācībās, ārsti reti tik radikāli maina savu nodarbošanos, tomēr viņa saņēma patiesu atbalstu no tuvākajiem, jo gan ārsts, gan skolotājs – tas ir misijas darbs. Hipokrāta zvēresta pamatdoma ir dalīšanās ar savām medicīnas zināšanām pacienta veselības aprūpes pilnveidošanas labā, līdz ar to – būt par skolotāju ar ārsta zināšanām, ir vistiešākā zvēresta izpilde, ko Laura ar lielu prieku veic jau trešo gadu.

Jaunās skolotājas Lauras prasme aizraut bērnus jēgpilni mācīties balstījās uz dažiem it kā vienkāršiem, bet nozīmīgiem paņēmieniem – iedziļināšanas, izpratne, prakse. Ikvienā tēmā bērni paši iedziļinājās un līdz ar to izprata. Kā uzsver Laura: “Tā nekad nav iekalšana vai īstermiņa atmiņas izmantošana, kas nodrošina zināšanas un prasmi tās pielietot, bet savu maņu izmantošana praktiskā darbībā veicina pieredzes veidošanos un līdz ar to zināšanu nostiprināšanos – piemēram, pašu acīm redzot kā mainās plaušu skropstiņu epitēlijs, ka tas pīpēšanas rezultātā nekustās, ka tas ķermenī notiek uzreiz, pat ne pēc gadiem, izskaidro pīpēšanas negatīvo ietekmi uz plaušām. Praktisku paņēmienu apguve, piemēram, asinsspiediena mērīšana, palīdz bērniem saprast spiediena izmaiņu ietekmi uz pašsajūtu un veselību pašam un arī tuviniekiem. Ādas izmaiņu novērtēšana – kāda izskatās labdabīga dzimumzīme, bet kāda rosina aizdomas, palīdz bērniem apgūt prasmi savlaicīgi pamanīt iespējamus riskus.” Kā pašu svarīgāko, kas apliecina zināšanu nostiprināšanos bērnos, skolotāja atzīst, prasmi zināšanas pielietot. To nereti bērni viņai skolā stāsta – kā izmantojuši dzīvē to, ko skolotāja stāstījusi, ko paši mēģinājuši, mācību stundās redzējuši. Stāsti par to kā paši pratuši pareizi rīkoties, kad kāds apdedzinājies, sagriezies vai sasities, kad 7.klases skolnieces rīcība gadījumā, kur cilvēks ir bijis bezsamaņā, bet tieši meitenes pareiza rīcība situācijā, kad apkārtējie pieaugušie nav zinājuši ko darīt, ir nodrošinājusi cietušā nogādāšanu pie mediķiem savlaicīgi un pareizi, tādā veidā nenodarot kaitējumu cietušā dzīvībai, ir tie, kas Lauru pārliecina – mācot bērnus, skolotājs ietekmē sabiedrību.