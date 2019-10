Diāna Arbeņina ar grupu "Nakts snaiperi" nepārtraukti eksperimentē – ar skaņu, tekstu, gaismu. Viņa uzrakstīja vairāk nekā divsimt dziesmas un neapstājas pie sasniegtā, virzoties tikai uz priekšu. Diāna raksta mūziku filmām, veido aranžējumus saviem hītiem ar simfonisko orķestri, ieraksta dziesmas duetā ar Krievijas zvaigznēm – Grigoriju Ļepsu, Basta, Tamaru Gverdciteli. Dziesmu tekstos viņa vienmēr ir godīga pret sevi un apkārtējiem, izvirza sev augstus mērķus un sasniedz tos. Skatītāji to jūt un, protams, redz, kā izpildītāja strādā – spilgtas emocijas, sarežģīta mūzika, neparasti dziesmu vārdi. Tas viss ļauj Diānas Arbeņinas koncertiem izcelties ar oriģinalitāti uz daudzu citu mūziķu fona.

2000. gadā "Nakts snaiperi" dodas pirmajā īstajā turnejā uz ASV un Vāciju, ieraksta elektronisko albumu "Rubež", un pateicoties tam, ka dziesmu "31 pavasaris" no šī albuma sāka atskaņot "Naše radio" ēterā, 2000. gada rudenī grupa kļūst slavena visā Krievijā. 2000. gada decembrī grupa paraksta līgumu ar kompāniju "Real Records" par albuma izdošanu. 2001. gadā pēc albuma "Rubež" audio un video versijas relīzes grupa veiksmīgi uzstājas Krievijā un NVS valstīs, piedalās vairākos festivālos, regulāri parādās Krievijas televīzijas un lielāko radiostaciju ēterā.

2002. gadā Kijevā tika ierakstīts kārtējais albums "Cunami". Vieni no ievērojāmākajiem koncertiem šajā gadā – divi braucieni uz Izraēlu un divi lieli akustiski koncerti MHAT un Ļensoveta KN, kuri sakrīt ar dubulta akustiska albuma "Darvas piliens/Medus mucā" atkārtotu izdošanu.

Diāna Arbeņina stāsta, ka bērni ir vēl lielākā sajūsmā par šo ideju, nekā viņa pati. Kādā no sarunām ar medijiem Diāna Arbeņina pastāstīja: "Nesen mēs bijām "Bērnu pasaulē" pēc rotaļlietām. Tur bija brīvprātīgais ar grozu. Viņš palūdza kaut ko nopirkt bērnam no trūcīgas ģimenes. Mēs ar bērniem izvēlējāmies kombinezonu un ielikām to grozā. Es teicu Martai un Tjomam: "Ne visiem bērniem ir tā paveicies, kā jums. Jūs atnācāt pēc rotaļlietām, bet kādam bērnam pat nav, ko vilkt mugurā. Daudziem bērniem nav paveicies, varbūt, mēs kādu izglābsim?". Un, pēc visa spriežot, bērni saprata savu mammu.