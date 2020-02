Vai tev mājās pietiek vietas un laika sev?

Mūsdienās privātā telpa ir nepieciešamība, kuru reizēm šķiet neiespējami iegūt. Pētījums parāda, ka privātā telpa nav tikai emocionāla vajadzība – daudziem šķiet, ka viņiem ir tiesības uz to. Cilvēki nevar iedomāties dzīvi bez privātās telpas un dabiski cenšas to sasniegt.

“Mums kā cilvēkbūtnēm ir svarīgi gan dot no sevis, gan arī saņemt,” uz šo jautājumu mēģina atbildēt psihoterapeite. “Būšana ar citiem cilvēkiem, tas ir process, kas no vienas puses mūs ļoti bagātina, no otras – prasa emocionālu piepūli. Arī psiholoģijā tiek uzskatīts, ka strādāšana ar cilvēkiem var mūs emocionāli izdedzināt. Tieši tāpat arī mājās. Ja mēs esam tas galvenais cilvēks, kas kādu aprūpē – vai tie ir mazi bērni vai tie ir pieauguši cilvēki, tas no mums daudz ko prasa.