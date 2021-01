Vietējās tradīcijas un citi iemesli, kādēļ Rīgai faktiski nav mājokļu politikas

“Pirmkārt, mājokļu politikas neesamība kā tāda. Līdz ar to tad, kad runā ar Ekonomikas ministriju vai iespējamajiem fondiem, pirmais jautājums viņiem ir – “ko jūs gribat ar to sasniegt?”.

Tāpēc ir nepieciešams izveidot šādu politiku, un šeit ritenis no jauna nebūs jāizgudro – OECD mums jau ir devuši labas vadlīnijas,” norāda Staķis.

Kā vēl vienu faktoru Staķis min “vietējās tradīcijas”, jo nereti ir jautājums par to, vai mums ir vajadzīgs “Rīgas namu pārvaldnieks”. Atbilde ir vienkārša – Rīgā nav mājokļu biedrības.

“Īpašnieki, kuriem pieder dzīvokļi, nejūtas arī kā māju īpašnieki. Līdz ar to, kad mums ir jārunā par ieguldījumiem mājām, viņi atbild – ieguldiet! Ir diezgan svarīgi un arī grūti izskaidrot, ka tas ir visu dzīvokļu īpašnieku īpašums, nevis pilsētas īpašums,” saka Staķis.

“Jāizstrādā mājokļu politika, un pie tā jau ir strādāts. Noteikti būs jāmaina likumdošana un pieeja – nevis, ka jāsavāc 51%, lai pateiktu jā, bet jāsavāc 51%, lai pateiktu nē. Jāmaina domāšanas veids, jo, ja mēs tipveida mājām ejam ar kādu piedāvājumu, tad iedzīvotājiem būtu arī jābūt tiesībām atteikties no piedāvātā varianta. Šobrīd ir tā, ka 40% iedzīvotāju ir ieinteresēti un vēlas nosiltināt māju, bet 60% iedzīvotāju neiesaistās; tad māju nosiltināt nav reāli. Arī neraugoties uz to, ka ir iespējams piesaistīt finansējumu no ALTUM,” saka Staķis.