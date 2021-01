7 mīti par attālināto darbu, kas sabruka pandēmijas laikā

"Domāju, ka šis uzskats valdīja un, iespējams, vēl joprojām valda daudzu uzņēmumu vadītāju prātos. Taču, kā pierādījusi Tele2 prakse, ja tev ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums, iekšējā darba kultūra un vērtības, tad darbinieki var ļoti kvalitatīvi un efektīvi pildīt savus darba pienākumus arī attālināti. Mums gan regulāri ir jāatgādina par darba un brīvā laika balansu, jo, strādājot no mājām, to bieži vien ir grūti nošķirt," stāsta Tele2 HR biznesa partnere Ilze Žagare, piebilstot, ka uzņēmums attālināti strādā no 2020. gada marta vidus, kad lēmums par šādu režīmu tika pieņemts vienas dienas laikā. Šobrīd birojā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no visiem biroja darbiniekiem, ievērojot arī zināmus drošības pasākumus.